Генштаб: Россияне не перестают терроризировать жителей Херсонской области

Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 триста пятьдесят четвертых суток российского широкомасштабного вторжения.

Российская федерация не оставляет намерений уничтожить критическую инфраструктуру нашей страны, продолжает огневое поражение гражданских объектов и жилищ мирного населения.

В течение суток противник нанес 2 ракетных удара и произвел 23 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Угроза дальнейших российских ударов по гражданским объектам остается высокой на всей территории Украины. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!

Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Усиливает свою группировку войск на Лиманском и Бахмутском направлениях. Активно применяет авиацию для нанесения ударов по позициям наших войск.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. За єти сутки вражеским обстрелам подверглись районы 13 населенных пунктов. Среди них Нововасиловка, Волковка, Кондратовка, Большая Рыбица и Запсилье Сумской области и Волчанск, Амбарное и Двуречная на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы 17 районов населенных пунктов. В частности, это - Кисловка, Котляровка, Песчаное и Берестовое Харьковской области и Новоселовское, Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка на Луганщине.

На Бахмутском направлении танковым, минометным и артиллерийским обстрелам, в частности, подверглись Спорное, Васюковка, Парасковеевка, Железнянское, Часов Яр, Бахмут и Клищиевка Донецкой области. Всего – 13 населенных пунктов.

В Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы 21 населенного пункта. Среди них - Тоненькое, Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Богоявленко в Донецкой области.

На Запорожском направлении под удары попали районы Времивки и Новополя Донецкой области; Гуляйполя, Степного, Новоданиловки, Новоандреевки и Малой Токмачки в Запорожье и Никополе Днепропетровской области.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Херсон, а также районы 14 населенных пунктов, включая Милово, Змиевку, Веселое, Никольское, Антоновку и Днепровское.

Противник не перестает терроризировать жителей временно занятых им территорий Херсонской области. На этот раз давление испытал наиболее незащищенный слой – пенсионеры. Враг заставляет их получать российские паспорта, угрожая прекратить получение каких-либо пенсий.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 2 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 8 районов сосредоточения живой силы, 1 позицию противовоздушной обороны и 2 боеприпаса врага.