Зеленский: Все элементы россии, задействованные в войне, должны быть изолированы от мира

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам 12-го февраля.

"Есть очередной санкционный шаг нашего государства против атомной отрасли государства-террориста. Своим указом я ввел в действие решение СНБО по санкциям против двухсот человек, работающих на российскую "атомку". И мы делаем все для того, чтобы санкции против российской атомной отрасли стали частью глобальных санкций против России за войну.

Это непросто. Есть определенное сопротивление. Но было время, когда и другие ограничения против России казались непростыми для реализации. Казались. Сейчас они уже действуют – например, по нефти и нефтепродуктам из России. Все элементы российской системы, задействованные в войне, обеспечение террора и финансирование агрессии, должны быть изолированы от мировой системы.

Спасибо всем, кто работает ради нашего государства! Слава каждому и каждому, кто в бою!

Слава всем, кто защищает Бахмут, Угледар, Часов Яр, Марьинку, Авдеевку и все другие направления в Донецкой, Луганской и по всему фронту! Устойчивость, единство и взаимопомощь – это наша сила! Слава Украине!", - рассказал президент.