Новые победы Наполи и Барсы, синхронный триумф двух Манчестеров. Главные новости за 12 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 12-е февраля.

В прошедшее воскресенье в английской премьер-лиге было сыграно два матча. В каждом из них принимала участие команда из Манчестера, которая по итогу и брала три бала. Первым триумф отметил "Манчестер Юнайтед", взявший у "Лидса" реванш за недавнюю ничью (команды сыграли перенесенный матч восьмого тура в среду). Коллектив тен Хага провел не самый простой матч, но голы Рашфорда и Гарначо принесли три бала. Спустя сорок минут свой матч провел "Ман Сити", который со счетом 3:1 обыграл "Астон Виллу" . Примечательно, что свои голы команда Гвардиолы забила еще до перерыва (Родри, Гюндоган, Марез с пенальти), решив отдохнуть во втором тайме. Уоткинс отквитал один гол, но на итоговом результате это никак не сказалось.

Не уходим далеко от Англии. День воскресенья на Туманном Альбионе начался с новой тренерской отставки: "Саутгемптон" уволил Натана Джонса. 49-летний наставник принял "святых" по ходу сезона, после того как руководство отправило в отставку Ральфа Хазенхюттля после ряда неудовлетворительных результатов. У Джонса получилось не лучше, ведь при нем "Саутгемптон" добыл всего шесть побед в 14-ти встречах. Большинство из них припали на два кубка, в то время как с седьмого ноября "святые" лишь раз победили в АПЛ, обыграв "Эвертон". Ныне экс-команда Натана Джонса замыкает таблицу высшего английского дивизиона.

Неаполитанский "Наполи" продолжает поход за первым с 1990-го года золотом в Серии А. Коллектив Спаллетти снова победил и снова сделал это без особых усилий. В воскресенье под горячую руку "Наполи" попал "Кремонезе", который пропустил три - обидчиками последней команды Серии А стали Кварацхелия, Осимхен и Элмас. На счету неаполитанцев ныне 59 балов и 16-ти очковый отрыв от "Интера". Вновь победил и "Ювентус" , сумевший благодаря голу Рабио взять три бала в игре против "Фиорентины". Помимо этого веселый матч выдали "Удинезе" и "Сассуоло" (2:2), а "Монца" минимально одолела на выезде "Болонью".

Каталонская "Барселона" не знает печали в последнее время. Коллектив Хави набрал приличный ход, добыв очередные три бала в рамках Ла Лиги. На этот раз "сине-гранатовым" удалось обыграть на выезде "Вильярреал", после того как Педри сумел отличиться победным голом в первом тайме. Если смотреть на все турниры, то каталонцы выиграли 11-й матч кряду, а их отрыв в таблице Ла Лиги от "Реала" ныне составляет 11 балов. Правда, стоит отметить, что у "сливочных" есть один матч в запасе. В воскресенье три бала забрал и другой гранд - "Атлетико" в меньшинстве после гола Депая обыграл "Сельту" . Также зафиксируем два ничейных исхода : "Хетафе" - "Райо Вальекано" (1:1) и "Вальядолид" - "Осасуна" (0:0).