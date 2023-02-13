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Новые победы Наполи и Барсы, синхронный триумф двух Манчестеров. Главные новости за 12 февраля

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Лидеры Италии и Испании удерживают темп, аутсайдер АПЛ вновь увольняет тренера, а клубы УПЛ готовятся к весне - дайджест новостей за воскресенье

Новые победы Наполи и Барсы, синхронный триумф двух Манчестеров. Главные новости за 12 февраля

фото - Getty Images

UA-Футбол
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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 12-е февраля.

Два "Манчестера" синхронно побеждают

В прошедшее воскресенье в английской премьер-лиге было сыграно два матча. В каждом из них принимала участие команда из Манчестера, которая по итогу и брала три бала. Первым триумф отметил "Манчестер Юнайтед", взявший у "Лидса" реванш за недавнюю ничью (команды сыграли перенесенный матч восьмого тура в среду). Коллектив тен Хага провел не самый простой матч, но голы Рашфорда и Гарначо принесли три бала. Спустя сорок минут свой матч провел "Ман Сити", который со счетом 3:1 обыграл "Астон Виллу". Примечательно, что свои голы команда Гвардиолы забила еще до перерыва (Родри, Гюндоган, Марез с пенальти), решив отдохнуть во втором тайме. Уоткинс отквитал один гол, но на итоговом результате это никак не сказалось.

Последняя команда АПЛ вновь уволила тренера

Не уходим далеко от Англии. День воскресенья на Туманном Альбионе начался с новой тренерской отставки: "Саутгемптон" уволил Натана Джонса. 49-летний наставник принял "святых" по ходу сезона, после того как руководство отправило в отставку Ральфа Хазенхюттля после ряда неудовлетворительных результатов. У Джонса получилось не лучше, ведь при нем "Саутгемптон" добыл всего шесть побед в 14-ти встречах. Большинство из них припали на два кубка, в то время как с седьмого ноября "святые" лишь раз победили в АПЛ, обыграв "Эвертон". Ныне экс-команда Натана Джонса замыкает таблицу высшего английского дивизиона.

"Наполи" в очередной раз легко побеждает

Неаполитанский "Наполи" продолжает поход за первым с 1990-го года золотом в Серии А. Коллектив Спаллетти снова победил и снова сделал это без особых усилий. В воскресенье под горячую руку "Наполи" попал "Кремонезе", который пропустил три - обидчиками последней команды Серии А стали Кварацхелия, Осимхен и Элмас. На счету неаполитанцев ныне 59 балов и 16-ти очковый отрыв от "Интера". Вновь победил и "Ювентус", сумевший благодаря голу Рабио взять три бала в игре против "Фиорентины". Помимо этого веселый матч выдали "Удинезе" и "Сассуоло" (2:2), а "Монца" минимально одолела на выезде "Болонью".

"Барселона" Хави выигрывает 11-й поединок кряду

Каталонская "Барселона" не знает печали в последнее время. Коллектив Хави набрал приличный ход, добыв очередные три бала в рамках Ла Лиги. На этот раз "сине-гранатовым" удалось обыграть на выезде "Вильярреал", после того как Педри сумел отличиться победным голом в первом тайме. Если смотреть на все турниры, то каталонцы выиграли 11-й матч кряду, а их отрыв в таблице Ла Лиги от "Реала" ныне составляет 11 балов. Правда, стоит отметить, что у "сливочных" есть один матч в запасе. В воскресенье три бала забрал и другой гранд - "Атлетико" в меньшинстве после гола Депая обыграл "Сельту". Также зафиксируем два ничейных исхода: "Хетафе" - "Райо Вальекано" (1:1) и "Вальядолид" - "Осасуна" (0:0).

"Динамо" в пятый раз побеждает на турецких сборах

Завершим наш дайджест обзором матчей украинских клубов на зимних сборах. Набирает обороты киевское "Динамо", которое в воскресенье добыло очередную победу в Турции, уже пятую по общему счету. На этот раз коллектив Мирчи Луческу сумел одолеть румынскую "Политехнику", которая играет во втором по силе дивизионе. Сделать это удалось в основном благодаря усилиям молодежи - голы забили Волошин и Царенко. Другие украинские клубы остались без побед в прошедшее воскресенье: "Минай" сыграл вничью против "Насафа" (0:0), а "Кривбасс" и "Металлист 1925" свои матчи проиграли "Петрокубу" (1:2) и "Лишеню" (0:1) соответственно.

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