ВСУ в воскресенье отражали атаки россиян в четырех областях

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке понедельника, 13 февраля, сообщает, что армия РФ, понеся значительные потери, особенно в живой силе, сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области; Кременная и Билогоровка в Луганской области; Выемка, Федоровка, Васюковка, Бахмут, Ивановское и Клищиивка Донецкой области и Зализнычне в Запорожской.

В то же время противник нанес 4 ракетных удара и совершил 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Однако вражеским обстрелам подверглись районы 18 населенных пунктов в Сумской и Харьковской областях. По всей линии столкновения россияне ведут огонь из артиллерии, минометов, танков и РСЗО по украинским позициям и населенным пунктам.

В то же время авиация Сил обороны Украины в течение воскресенья нанесла 8 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 10 районов сосредоточения живой силы, 1 позицию противовоздушной обороны и 3 склада боеприпасов противника.