Перевалили за полтысячи оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 12 февраля
Три танка
Instagram: libkos
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 138340 (+560) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3283 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6492 (+4) ед,
- артиллерийских систем – 2290 (+3) ед,
- РСЗО – 465 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 234 (+0) ед,
- самолетов – 296 (+0) ед,
- вертолетов – 286 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2007 (+0),
- крылатые ракеты 857 (+0),
- корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5150 (+2) ед,
- специальная техника – 217 (+2).
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Данные уточняются. Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. Наши ракетчики и артиллеристы поразили 10 районов сосредоточения живой силы, 1 позицию противовоздушной обороны и 3 склада боеприпасов противника.
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