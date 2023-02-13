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Перевалили за полтысячи оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 12 февраля

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Три танка

Перевалили за полтысячи оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 12 февраля

Instagram: libkos

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Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.02.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 138340 (+560) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3283 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6492 (+4) ед,
  • артиллерийских систем – 2290 (+3) ед,
  • РСЗО – 465 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 234 (+0) ед,
  • самолетов – 296 (+0) ед,
  • вертолетов – 286 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2007 (+0),
  • крылатые ракеты 857 (+0),
  • корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5150 (+2) ед,
  • специальная техника – 217 (+2).
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Данные уточняются. Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. Наши ракетчики и артиллеристы поразили 10 районов сосредоточения живой силы, 1 позицию противовоздушной обороны и 3 склада боеприпасов противника.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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