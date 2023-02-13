Перевалили за полтысячи оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 12 февраля

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.02.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 138340 (+560) человек ликвидировано,

танков ‒ 3283 (+3) ед,

боевых бронированных машин ‒ 6492 (+4) ед,

артиллерийских систем – 2290 (+3) ед,

РСЗО – 465 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 234 (+0) ед,

самолетов – 296 (+0) ед,

вертолетов – 286 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2007 (+0),

крылатые ракеты 857 (+0),

корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 5150 (+2) ед,

специальная техника – 217 (+2).

Данные уточняются. Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. Наши ракетчики и артиллеристы поразили 10 районов сосредоточения живой силы, 1 позицию противовоздушной обороны и 3 склада боеприпасов противника.