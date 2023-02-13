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Посольство США призвало американцев покинуть Россию, известна причина

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Из-за риска принудительной мобилизации лиц с двойным гражданством

Посольство США призвало американцев покинуть Россию, известна причина

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Посольство США в Москве призвало американских граждан немедленно покинуть территорию российской федерации. Соответствующий призыв был опубликован на сайте дипломатического представительства.

"Не въезжайте в РФ из-за непредсказуемых последствий вторжения российской армии в Украину, угрозы преследования и задержания граждан США сотрудниками местных служб безопасности, ограничения полетов в Россию и из России. Граждане США, проживающие или путешествующие в России, должны немедленно покинуть эту страну".

Посольству США будет проблематично оказать помощь соотечественникам в рамках тех условий, в которых сейчас посольства вынуждены работать на территории РФ.

Аналогичное обращение уже звучало в сентябре и в начале российского вторжения в Украину.

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В статье: война с россией
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Источник:
ru.usembassy.gov

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