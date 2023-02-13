Посольство США призвало американцев покинуть Россию, известна причина
Из-за риска принудительной мобилизации лиц с двойным гражданством
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Посольство США в Москве призвало американских граждан немедленно покинуть территорию российской федерации. Соответствующий призыв был опубликован на сайте дипломатического представительства.
"Не въезжайте в РФ из-за непредсказуемых последствий вторжения российской армии в Украину, угрозы преследования и задержания граждан США сотрудниками местных служб безопасности, ограничения полетов в Россию и из России. Граждане США, проживающие или путешествующие в России, должны немедленно покинуть эту страну".
Посольству США будет проблематично оказать помощь соотечественникам в рамках тех условий, в которых сейчас посольства вынуждены работать на территории РФ.
Аналогичное обращение уже звучало в сентябре и в начале российского вторжения в Украину.
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