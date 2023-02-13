"РФ запомнит этот день". Кулеба анонсировал большие события и четкий сигнал Путину на 24 февраля

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба анонсировал ряд мероприятий по случаю годовщины начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"В ООН, в Киеве, во многих других столицах мира произойдут разные события, которые пошлют очень четкий сигнал президенту Путину: если ты, Путин, играешь в игру на истощение и думаешь, что время играет на твоей стороне, то ты глубоко ошибаешься. Поэтому что единство с Украиной с каждым днем растет, и в этой войне ты непременно проиграешь".

"Возможный визит Байдена в Польшу перед годовщиной вторжения? Это также составной элемент чествования этой трагической годовщины и составляющая того сигнала Путину, про который я объявил. Поэтому очень важно, что именно в Европе президент Байдена будет. Тем более, в Польше – стране, которая играет чрезвычайно важную роль в обеспечении второго оружейного фронта для Украины".

"Перед 24 февраля будут новые санкции. Они будут объявлены в разных странах, в разных институциях. Это тоже будет часть этого сигнала единства ради победы. Что касается ООН и России в Совбезе – мы начали путь своим заявлением Министерства иностранных дел, которое обнародовали в конце прошлого года. Этот путь не будет быстрым... Потому что речь идет о перезагрузке, по сути, глобального института. Но у нас есть четкий план".

"Первая цель Киева – делегитимизация присутствия России в Совбезе ООН. То есть, все будут понимать, что перед ними сидят мошенники, узурпировавшие мошенническим способом это место. Вот этот результат будет достигнут довольно быстро. А вот само исключение – безусловно, это займет время. И для этого нужно, чтобы совпал ряд факторов. Но поверьте мне, что для России уже достижение той первой цели, делегитимизации, которую я озвучил – это будет страшный международный удар".