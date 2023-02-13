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В ОК Юг сообщили, что следующая массированная ракетная атака РФ может состояться 24 февраля

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Вероятны и точечные удары

В ОК Юг сообщили, что следующая массированная ракетная атака РФ может состояться 24 февраля

Avatars for Ukraine

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Новая ракетная атака может состояться ближе к годовщине полномасштабного российского вторжения. Об этом сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

"Если говорить о расстоянии от одного массированного ракетного удара до другого, то это, как правило, – до двух недель. Помня о тяге врага к сакральным датам, надо быть наготове".

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Что касается группировки врага в Черном море, то количество кораблей ВМФ РФ там – до 12 судов, из них два – носители ракет "Калибр" с залпом 8 ракет. Также в акватории находятся два подводных ракетоносителя противника (на их бортах до 8 ракет). Гуменюк считает, что часть надводных ракетоносителей врага сейчас находится в пунктах базирования и, возможно, проходит переснаряжение и готовится к следующему выходу.

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В статье: война с россией Наталья Гуменюк
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