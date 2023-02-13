  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Politico: ВСУ разгромили под Угледаром элитную бригаду морской пехоты россиян
В тренде

Politico: ВСУ разгромили под Угледаром элитную бригаду морской пехоты россиян

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Там враг понес большие потери

Politico: ВСУ разгромили под Угледаром элитную бригаду морской пехоты россиян

Генштаб

Новина українською

В боях под Угледаром РФ потеряла свою элитную бригаду морской пехоты. Как сообщает авторитетное издание Politico, цитируя спикера Сил обороны Таврического направления Алексея Дмитрашковского, речь идет о полном разгроме бойцами Вооруженных сил Украины 155-й бригады морской пехоты из Владивостока. Она была разбита, включая командование.

"155-ю бригаду уже трижды приходилось доукомплектовывать. Первый раз после Ирпеня и Бучи, второй раз после поражения под Донецком. А сейчас почти вся бригада уничтожена под Угледаром. Возле Угледара и Марьинки Донецкой области уничтожено большое количество сил противника, включая командный состав".

По информации Дмитрашковского, на этом направлении войска РФ потеряли большое количество солдат и командиров. Там ежедневно гибли 150-300 морских пехотинцев россиян. На этом же направлении армия РФ за неделю потеряла около 130 единиц техники, 36 танков в том числе. Ранее сообщалось, что в ноябре 2022 года 155-я бригада была разгромлена под Павловкой из-за провала руководителей орков.

Читайте также"РФ запомнит этот день". Кулеба анонсировал большие события и четкий сигнал Путину на 24 февраля

По теме
yellow-arrow
На Супербоуле выразили поддержку украинским игрокам в американский футбол, сейчас они воюют с РФ
yellow-arrow
В ОК Юг сообщили, что следующая массированная ракетная атака РФ может состояться 24 февраля
yellow-arrow
"РФ запомнит этот день". Кулеба анонсировал большие события и четкий сигнал Путину на 24 февраля
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
politico.eu

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде