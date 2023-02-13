Politico: ВСУ разгромили под Угледаром элитную бригаду морской пехоты россиян
Там враг понес большие потери
Генштаб
В боях под Угледаром РФ потеряла свою элитную бригаду морской пехоты. Как сообщает авторитетное издание Politico, цитируя спикера Сил обороны Таврического направления Алексея Дмитрашковского, речь идет о полном разгроме бойцами Вооруженных сил Украины 155-й бригады морской пехоты из Владивостока. Она была разбита, включая командование.
"155-ю бригаду уже трижды приходилось доукомплектовывать. Первый раз после Ирпеня и Бучи, второй раз после поражения под Донецком. А сейчас почти вся бригада уничтожена под Угледаром. Возле Угледара и Марьинки Донецкой области уничтожено большое количество сил противника, включая командный состав".
По информации Дмитрашковского, на этом направлении войска РФ потеряли большое количество солдат и командиров. Там ежедневно гибли 150-300 морских пехотинцев россиян. На этом же направлении армия РФ за неделю потеряла около 130 единиц техники, 36 танков в том числе. Ранее сообщалось, что в ноябре 2022 года 155-я бригада была разгромлена под Павловкой из-за провала руководителей орков.
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