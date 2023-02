На Супербоуле выразили поддержку украинским игрокам в американский футбол, сейчас они воюют с РФ

В США стал известен чемпион Национальной лиги по американскому футболу. Победу со счетом 38:35 в драматической концовке поединка с "Филадельфией Иглз" одержали "Чифс", они набрали победные три очка всего за 11 секунд до конца игры благодаря филд-голу Харрисона Баткера.

Во время Супербоула-2023 на экранах арены "Стейт Фарм Стэдиум" выразили поддержку украинским игрокам в американский футбол, которые сейчас воюют против россии. Фото с поединка опубликовал в своем Твиттере бывший астронавт NASA и посол UNITED24 Скотт Келли.

#SuperBowl honoring Ukrainian football players who are now fighting on the front line of the war with Russia. pic.twitter.com/Iy130kABqh