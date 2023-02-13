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На Супербоуле выразили поддержку украинским игрокам в американский футбол, сейчас они воюют с РФ

Общие новости
(1 голосов)

За несколько дней до этого было обращение Зеленского

На Супербоуле выразили поддержку украинским игрокам в американский футбол, сейчас они воюют с РФ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В США стал известен чемпион Национальной лиги по американскому футболу. Победу со счетом 38:35 в драматической концовке поединка с "Филадельфией Иглз" одержали "Чифс", они набрали победные три очка всего за 11 секунд до конца игры благодаря филд-голу Харрисона Баткера.

Во время Супербоула-2023 на экранах арены "Стейт Фарм Стэдиум" выразили поддержку украинским игрокам в американский футбол, которые сейчас воюют против россии. Фото с поединка опубликовал в своем Твиттере бывший астронавт NASA и посол UNITED24 Скотт Келли.

За несколько дней до события в США прошла церемония награждения NFL Honors по итогам сезона в Национальной футбольной лиге (НФЛ). Организаторы выразили поддержку Украине, в частности, к участникам обратился украинский президент Владимир Зеленский.

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Помимо обращения президента, НФЛ пригласила на NFL Honors украинских военных, которые в гражданской жизни играют в Украине в американский футбол: Юрия Гундича, Дениса Полубинского, Алфи Уильямса и Романа Богуславского. Зал приветствовал игроков овациями. Также в конце 2022 года НФЛ представила о них документальный фильм.

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В статье: Супербоул война с россией Владимир Зеленский
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Комментарии (2)
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NoSoyEspanol (Alicante)
13.02.2023 в 12:03
Літаки давайте, а не мультики та оплески...
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caso42
13.02.2023 в 11:59
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- Бетс2К. к о м ( Ввести в Google поиск ) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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