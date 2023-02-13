На Супербоуле выразили поддержку украинским игрокам в американский футбол, сейчас они воюют с РФ
За несколько дней до этого было обращение Зеленского
Getty Images / Global Images Ukraine
В США стал известен чемпион Национальной лиги по американскому футболу. Победу со счетом 38:35 в драматической концовке поединка с "Филадельфией Иглз" одержали "Чифс", они набрали победные три очка всего за 11 секунд до конца игры благодаря филд-голу Харрисона Баткера.
Во время Супербоула-2023 на экранах арены "Стейт Фарм Стэдиум" выразили поддержку украинским игрокам в американский футбол, которые сейчас воюют против россии. Фото с поединка опубликовал в своем Твиттере бывший астронавт NASA и посол UNITED24 Скотт Келли.
#SuperBowl honoring Ukrainian football players who are now fighting on the front line of the war with Russia. pic.twitter.com/Iy130kABqh— Scott Kelly (@StationCDRKelly) February 12, 2023
За несколько дней до события в США прошла церемония награждения NFL Honors по итогам сезона в Национальной футбольной лиге (НФЛ). Организаторы выразили поддержку Украине, в частности, к участникам обратился украинский президент Владимир Зеленский.
Помимо обращения президента, НФЛ пригласила на NFL Honors украинских военных, которые в гражданской жизни играют в Украине в американский футбол: Юрия Гундича, Дениса Полубинского, Алфи Уильямса и Романа Богуславского. Зал приветствовал игроков овациями. Также в конце 2022 года НФЛ представила о них документальный фильм.
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