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Резников уехал на Рамштайн-9 и назвал главные вопросы, которые будут подняты на встрече

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"Все будет Украина!" – добавил он

Резников уехал на Рамштайн-9 и назвал главные вопросы, которые будут подняты на встрече

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Накануне у министра обороны Украины Алексея Резникова был ряд разговоров с партнерами. Он сказал, что их вовлеченность и поддержка придают оптимизм. 13 февраля господин Резников отбыл на очередную встречу в формате "Рамштайн", она пройдет 14 числа.

"Имею честь в девятый раз возглавлять объединенную команду из представителей Минобороны, разведки, Генерального штаба и наших дипломатов, которая будет интенсивно работать с партнерами в ближайшие дни. Темп чрезвычайно высок. Главные вопросы повестки дня:

• защита украинского неба, в том числе – через привлечение авиационной платформы;

• развитие "танковой коалиции";

• формирование запаса прочности по боеприпасам;

• тренинговые программы для наших воинов;

• стабильность поддержки – логистика, обслуживание, ремонт, практическая реализация "Военного шенгена".

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В статье: Алексей Резников Рамштайн
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Источник:
Резников

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