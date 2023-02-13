Резников уехал на Рамштайн-9 и назвал главные вопросы, которые будут подняты на встрече

Накануне у министра обороны Украины Алексея Резникова был ряд разговоров с партнерами. Он сказал, что их вовлеченность и поддержка придают оптимизм. 13 февраля господин Резников отбыл на очередную встречу в формате "Рамштайн", она пройдет 14 числа.

"Имею честь в девятый раз возглавлять объединенную команду из представителей Минобороны, разведки, Генерального штаба и наших дипломатов, которая будет интенсивно работать с партнерами в ближайшие дни. Темп чрезвычайно высок. Главные вопросы повестки дня:

• защита украинского неба, в том числе – через привлечение авиационной платформы;

• развитие "танковой коалиции";

• формирование запаса прочности по боеприпасам;

• тренинговые программы для наших воинов;

• стабильность поддержки – логистика, обслуживание, ремонт, практическая реализация "Военного шенгена".