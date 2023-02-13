Резников уехал на Рамштайн-9 и назвал главные вопросы, которые будут подняты на встрече
"Все будет Украина!" – добавил он
Getty Images / Global Images Ukraine
Накануне у министра обороны Украины Алексея Резникова был ряд разговоров с партнерами. Он сказал, что их вовлеченность и поддержка придают оптимизм. 13 февраля господин Резников отбыл на очередную встречу в формате "Рамштайн", она пройдет 14 числа.
"Имею честь в девятый раз возглавлять объединенную команду из представителей Минобороны, разведки, Генерального штаба и наших дипломатов, которая будет интенсивно работать с партнерами в ближайшие дни. Темп чрезвычайно высок. Главные вопросы повестки дня:
• защита украинского неба, в том числе – через привлечение авиационной платформы;
• развитие "танковой коалиции";
• формирование запаса прочности по боеприпасам;
• тренинговые программы для наших воинов;
• стабильность поддержки – логистика, обслуживание, ремонт, практическая реализация "Военного шенгена".
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