Дания передала ВСУ все свои гаубицы CAESAR. Bradley, предоставленные Украине, уже в порту Германии

Министерство обороны Украины сообщило, что Дания уже передала Украине обещанные 19 САУ Caesar и опубликовало кадры из их путешествия в Украину.

Ранее министр обороны Франции говорил, что у Украины есть 18 гаубиц Caesar, из которых одна нуждается в серьезном ремонте. Следовательно, вместе с 19 "Цезарями" от Дании их количество возрастет до 37.

Denmark has given Ukraine all of its CAESAR self-propelled howitzers. A true friend who knows that our fight is Europe's fight. Tak, Danmark! pic.twitter.com/x4MP65Yvfo

В то же время появилась видео выгрузки БМП Bradley, направляющихся в Украину. Как отмечает Die Zeit, технику доставило в германский порт Бремергафен судно Arc Integrity. При разгрузке журналисты зафиксировали бронемашины M2A2 Bradley, мобильные комплексы противовоздушной обороны AN/TWQ-1 Avenger и бронированные ремонтно-эвакуационные машины M88A2 Hercules. Также были замечены полноприводные военные автомобили HMMWV, которые США поставляют Украине на постоянной основе.

Украина должна получить 109 БМП Bradley.

The Ship transporting Bradley for ukraine arrived in Bremerhaven, Germany on February 10th.



The ship departed with around 300 vehicles from North Charleston on the 26th of January, it stopped in the UK on February 6th. https://t.co/CUQXIG6ZhE pic.twitter.com/qMOc16vAdw