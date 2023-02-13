Прокуратура требует отстранения Павелко и Записоцкого от должностей в УАФ на два месяца

Прокуратура подала в суд ходатайство об отстранении от должностей на два месяца президента УАФ Андрея Павелко и генерального секретаря организации Юрия Записоцкого. Эту информацию подтвердили в пресс-службе ассоциации.

"Очередное противоправное вмешательство правоохранительных органов в деятельность УАФ. Сегодня прокуратура подала в суд ходатайство об отстранении на два месяца Президента и Генерального секретаря УАФ с должностей.

Такое ходатайство не просто необоснованно, но и является прямым вмешательством в деятельность общественного союза в понимании правил, установленных в уставах ФИФА и УЕФА.

ФИФА и УЕФА, которые уже проинформированы об очередном нарушении, в общем письме ранее заявляли о рисках вмешательства государства, в том числе правоохранительных органов, в деятельность УАФ.

Согласно письму, продолжение вмешательства в дела Ассоциации приведет к приостановлению членства УАФ в указанных международных ассоциациях, а в дальнейшем и к исключению из ФИФА и УЕФА.

УАФ будет оспаривать все противоправные решения, как в украинских судах, так и в международных инстанциях, в частности, в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), куда уже направлены иски от руководства УАФ", - говорится на странице УАФ в Facebook.