  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Прокуратура требует отстранения Павелко и Записоцкого от должностей в УАФ на два месяца
В тренде

Прокуратура требует отстранения Павелко и Записоцкого от должностей в УАФ на два месяца

Общие новости
(1 голосов)

Ассоциация будет оспаривать решение в судах

Прокуратура требует отстранения Павелко и Записоцкого от должностей в УАФ на два месяца

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Новина українською

Прокуратура подала в суд ходатайство об отстранении от должностей на два месяца президента УАФ Андрея Павелко и генерального секретаря организации Юрия Записоцкого. Эту информацию подтвердили в пресс-службе ассоциации.

"Очередное противоправное вмешательство правоохранительных органов в деятельность УАФ. Сегодня прокуратура подала в суд ходатайство об отстранении на два месяца Президента и Генерального секретаря УАФ с должностей.

Такое ходатайство не просто необоснованно, но и является прямым вмешательством в деятельность общественного союза в понимании правил, установленных в уставах ФИФА и УЕФА.

ФИФА и УЕФА, которые уже проинформированы об очередном нарушении, в общем письме ранее заявляли о рисках вмешательства государства, в том числе правоохранительных органов, в деятельность УАФ.

Согласно письму, продолжение вмешательства в дела Ассоциации приведет к приостановлению членства УАФ в указанных международных ассоциациях, а в дальнейшем и к исключению из ФИФА и УЕФА.

УАФ будет оспаривать все противоправные решения, как в украинских судах, так и в международных инстанциях, в частности, в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), куда уже направлены иски от руководства УАФ", - говорится на странице УАФ в Facebook.

Читайте такжеПавелко и УАФ подали в суд на Андриюка. Требуют опровержения недостоверной информации
По теме
yellow-arrow
Дания передала ВСУ все свои гаубицы CAESAR. Bradley, предоставленные Украине, уже в порту Германии
yellow-arrow
Резников уехал на Рамштайн-9 и назвал главные вопросы, которые будут подняты на встрече
yellow-arrow
На Супербоуле выразили поддержку украинским игрокам в американский футбол, сейчас они воюют с РФ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: УЕФА ФИФА Андрей Павелко Юрий Записоцкий УАФ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде