Министр иностранных дел Венгрии приехал в Минск, чтобы "призвать к миру в Украине"
Венгерская линия поведения?
Getty Images / Global Images Ukraine
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 13 февраля прибыл с визитом в Минск. Обещает, что там будет продвигать идею мира в Украине. Об этом он написал в Facebook. По словам Сийярто, война в Украине становится более жестокой, в результате боевых действий гибнет все больше людей.
Он утверждает, что человеческте жизни можно спасать "только с миром". Венгрия ожидает, что все члены международного сообщества будут действовать ради мира как можно быстрее и собираются избегать действий, которые могут привести к продолжению или эскалации войны.
"Я также буду представлять эту мирную позицию на сегодняшних переговорах в Минске. Очевидно, что многие нападут на меня из-за визита, но наша позиция понятна: каналы связи надо держать открытыми. Если бы мы так не вели себя, я бы сегодня тоже не смог донести послание о призыве к миру".
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