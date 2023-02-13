Столтенберг: Россия начала новое наступление в Украине, Путин не готовится к миру

Россия похоже уже начала наступление, несмотря на собственные потери, что требует срочной помощи для Украины со стороны НАТО.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает ЕП.

"Почти год спустя после вторжения Путин не готовится к миру, а начинает новые наступательные действия", - отметил он и добавил, что именно поэтому важна военная поддержка Киева всем необходимым на поле боя.

"Скорость спасет жизнь. Если Путин выиграет в Украине, это станет сигналом для авторитарных государств в мире о возможности использования силы для своих внешнеполитических целей, добавил генсек Альянса.

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Он подчеркнул, что НАТО будет "поддерживать Украину столько, сколько нужно".

Позже, отвечая на вопросы журналистов, Столтенберг уточнил, что, по его мнению, повторное наступление России в Украине "уже началось", что видно из количества дополнительных сил, направляемых российской стороной на востоке Украины.

"Для меня это лишь подчеркивает важность своевременности в поставке Украине оружия, оборудования, запчастей. Чем быстрее мы это сделаем, тем больше жизней мы спасем и проложим путь к мирному разрешению конфликта", - добавил генсек НАТО.