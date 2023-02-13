  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский перед финалом Супербоулу-2023 привал американское общество поддерживать Украину - ФОТО
В тренде

Зеленский перед финалом Супербоулу-2023 привал американское общество поддерживать Украину - ФОТО

Общие новости
(1 голосов)

Президент Украины выступил по видеосвязи

Зеленский перед финалом Супербоулу-2023 привал американское общество поддерживать Украину - ФОТО

фото из соцсетей

Новина українською

Речь президента Владимира Зеленского включали на стадионе перед Супербоулом-2023 – финальной игрой сезона в профессиональном американском футболе.

Об этом в Facebook сообщила посол Оксана Маркарова.

"Впервые на одном из самых важных и популярных для американцев событий прозвучали слова нашего президента Владимира Зеленского с призывом к американцам поддерживать нашу справедливую борьбу и также были отмечены украинские герои – игроки Украинской лиги американского футбола, защищающие нашу страну", - отметила дипломат.

Читайте такжеЗеленский: Все элементы россии, задействованные в войне, должны быть изолированы от мира

"Сразу после видео с обращением Президента на поле пригласили представителей ULAF Юрия Гундича, Романа Бугуславского, Дениса Полубинского, Афли Уильямса. Такие чествования и прямая коммуникация Президента с американцами сближают наши народы, усиливают поддержку Украины и приближают нашу победу!" – добавила Маркарова.

Напомним, что ранее Национальная футбольная лига (NFL) выразила поддержку Украине на церемонии вручения наград по итогам сезона.

Зеленский перед финалом Супербоулу-2023 привал американское общество поддерживать Украину - ФОТО - изображение 1Зеленский перед финалом Супербоулу-2023 привал американское общество поддерживать Украину - ФОТО - изображение 2Зеленский перед финалом Супербоулу-2023 привал американское общество поддерживать Украину - ФОТО - изображение 3
По теме
yellow-arrow
ФОТО. УАФ напечатала календарь с картой Украины без Закарпатья и обвинила в этом дизайнера
yellow-arrow
Путин на дальние расстояния России передвигается на бронепоезде - СМИ
yellow-arrow
Столтенберг: Россия начала новое наступление в Украине, Путин не готовится к миру
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Владимир Зеленский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде