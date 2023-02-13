Зеленский перед финалом Супербоулу-2023 привал американское общество поддерживать Украину - ФОТО
Президент Украины выступил по видеосвязи
фото из соцсетей
Речь президента Владимира Зеленского включали на стадионе перед Супербоулом-2023 – финальной игрой сезона в профессиональном американском футболе.
Об этом в Facebook сообщила посол Оксана Маркарова.
"Впервые на одном из самых важных и популярных для американцев событий прозвучали слова нашего президента Владимира Зеленского с призывом к американцам поддерживать нашу справедливую борьбу и также были отмечены украинские герои – игроки Украинской лиги американского футбола, защищающие нашу страну", - отметила дипломат.
"Сразу после видео с обращением Президента на поле пригласили представителей ULAF Юрия Гундича, Романа Бугуславского, Дениса Полубинского, Афли Уильямса. Такие чествования и прямая коммуникация Президента с американцами сближают наши народы, усиливают поддержку Украины и приближают нашу победу!" – добавила Маркарова.
Напомним, что ранее Национальная футбольная лига (NFL) выразила поддержку Украине на церемонии вручения наград по итогам сезона.
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