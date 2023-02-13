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ФОТО. УАФ напечатала календарь с картой Украины без Закарпатья и обвинила в этом дизайнера

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Хорошая организация всегда сможет найти виновных не среди себя

ФОТО. УАФ напечатала календарь с картой Украины без Закарпатья и обвинила в этом дизайнера

Фото з соцмереж

UA-Футбол
Новина українською

Украинская ассоциация футбола издала календарь к 30-летию со дня своего основания без Закарпатья. Календарь был за 2022 год, а заметить ошибку удалось только сейчас, потому что карта находится в конце календаря, сообщает КДК.

ФОТО. УАФ напечатала календарь с картой Украины без Закарпатья и обвинила в этом дизайнера - изображение 1

УАФ уже отреагировала на инцидент на признав свою вину. Команда Андрея Павелко назвала виновным в этой ситуации дизайнера, который "потерял целую Закарпатскую область", и заставила его "внепланово перечислить донат на ВСУ".

"Друзья, нам очень досадно это констатировать, но в сувенирном календаре УАФ за прошлый, 2022 год, была допущена досадная ошибка.

На одной из страниц календаря на карте Украины дизайнер умудрился "потерять" целую Закарпатскую область. Спасибо внимательным болельщикам, которые и заметили ошибку! Искренне приносим свои извинения всем патриотам и поклонникам футбола из Закарпатья и всей Украины за это исключительно техническое недоразумение!

Дизайнер уже получил выговор, обязательство внепланово перечислить донат на ВСУ и приобрести домой огромную карту Украины, где изображены и Закарпатье, и Крым, и Донецкая, и Луганская области, и все регионы нашей родной Родины, которая героически дает отпор российским оккупантам. Еще раз просим прощения, благодарим за понимание и желаем всем нам поменьше ошибок в жизни и работе!" - говорится в заявлении УАФ.

Ранее вождь УАФ Андрей Павелко похвалил себя за переход Михаила Мудрика в "Челси", заявив, что без возобновления УПЛ во время войны рекордного трансфера в истории украинского футбола не было бы.

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В статье: Андрей Павелко УАФ
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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарниця)
13.02.2023 в 19:06
Боже, яке ганьбище. Павелка, зроби собі харакірі. Або просто йди нах, у відставку
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