ФОТО. УАФ напечатала календарь с картой Украины без Закарпатья и обвинила в этом дизайнера

Украинская ассоциация футбола издала календарь к 30-летию со дня своего основания без Закарпатья. Календарь был за 2022 год, а заметить ошибку удалось только сейчас, потому что карта находится в конце календаря, сообщает КДК.

УАФ уже отреагировала на инцидент на признав свою вину. Команда Андрея Павелко назвала виновным в этой ситуации дизайнера, который "потерял целую Закарпатскую область", и заставила его "внепланово перечислить донат на ВСУ".

"Друзья, нам очень досадно это констатировать, но в сувенирном календаре УАФ за прошлый, 2022 год, была допущена досадная ошибка. На одной из страниц календаря на карте Украины дизайнер умудрился "потерять" целую Закарпатскую область. Спасибо внимательным болельщикам, которые и заметили ошибку! Искренне приносим свои извинения всем патриотам и поклонникам футбола из Закарпатья и всей Украины за это исключительно техническое недоразумение! Дизайнер уже получил выговор, обязательство внепланово перечислить донат на ВСУ и приобрести домой огромную карту Украины, где изображены и Закарпатье, и Крым, и Донецкая, и Луганская области, и все регионы нашей родной Родины, которая героически дает отпор российским оккупантам. Еще раз просим прощения, благодарим за понимание и желаем всем нам поменьше ошибок в жизни и работе!" - говорится в заявлении УАФ.