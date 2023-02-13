Директор МОК написал письма НОК 35 стран, которые не хотят видеть россиян и белорусов на ОИ-2024. Просит, чтобы повлияли на решение министров спорта

Директор Международного Олимпийского Комитета (МОК) Джеймс Маклауд написал письма Национальным Олимпийским Комитетам (НОК) 35 стран, которые намерены требовать недопуск российских и белорусских спортсменов от ОИ-2024, пишет Der Spiegel.

"После встречи министров спорта нам стало известно о многих неправдивых комментариях, сделанных во время встречи и впоследствии в СМИ, которые исказили результаты самой встречи.

Мы хотели бы призвать вас связаться с вашим министром, чтобы убедиться, что он либо не подписывает декларацию, либо хотя бы позаботиться о том, чтобы формулировка максимально отражала позицию олимпийского движения", - говорится в письме Маклауда.