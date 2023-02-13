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Директор МОК написал письма НОК 35 стран, которые не хотят видеть россиян и белорусов на ОИ-2024. Просит, чтобы повлияли на решение министров спорта

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МОК обеспокоен

Директор МОК написал письма НОК 35 стран, которые не хотят видеть россиян и белорусов на ОИ-2024. Просит, чтобы повлияли на решение министров спорта

paris2024.org

Новина українською

Директор Международного Олимпийского Комитета (МОК) Джеймс Маклауд написал письма Национальным Олимпийским Комитетам (НОК) 35 стран, которые намерены требовать недопуск российских и белорусских спортсменов от ОИ-2024, пишет Der Spiegel.

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"После встречи министров спорта нам стало известно о многих неправдивых комментариях, сделанных во время встречи и впоследствии в СМИ, которые исказили результаты самой встречи.

Мы хотели бы призвать вас связаться с вашим министром, чтобы убедиться, что он либо не подписывает декларацию, либо хотя бы позаботиться о том, чтобы формулировка максимально отражала позицию олимпийского движения", - говорится в письме Маклауда.

Полный перечень стран, поддержавших требование отстранить россиян и белорусов, пока неизвестен. Среди тех, кто поддержал эти требования - США, Великобритания, Германия, Франция, Польша, Нидерланды, Канада, Австралия, Япония, а также страны Балтии и Скандинавии.

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В статье: Олимпиада-2024
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Источник:
Der Spiegel

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Комментарии (1)
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terber (ternopil)
13.02.2023 в 21:01
головне ТОПчик відмовляется,час ще є щоб других додавити
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