Директор МОК написал письма НОК 35 стран, которые не хотят видеть россиян и белорусов на ОИ-2024. Просит, чтобы повлияли на решение министров спорта
МОК обеспокоен
paris2024.org
Директор Международного Олимпийского Комитета (МОК) Джеймс Маклауд написал письма Национальным Олимпийским Комитетам (НОК) 35 стран, которые намерены требовать недопуск российских и белорусских спортсменов от ОИ-2024, пишет Der Spiegel.
"После встречи министров спорта нам стало известно о многих неправдивых комментариях, сделанных во время встречи и впоследствии в СМИ, которые исказили результаты самой встречи.
Мы хотели бы призвать вас связаться с вашим министром, чтобы убедиться, что он либо не подписывает декларацию, либо хотя бы позаботиться о том, чтобы формулировка максимально отражала позицию олимпийского движения", - говорится в письме Маклауда.
Полный перечень стран, поддержавших требование отстранить россиян и белорусов, пока неизвестен. Среди тех, кто поддержал эти требования - США, Великобритания, Германия, Франция, Польша, Нидерланды, Канада, Австралия, Япония, а также страны Балтии и Скандинавии.
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