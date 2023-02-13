Украинские танкисты начали проходить обучение на танках Leopard-2 в Польше. ВИДЕО
Процесс пошел
фото из свободных источников
Украинские танкисты начали проходить обучение на танках Leopard-2 в Польше.
Читайте такжеПервый танк Leopard 2 уже летит в Украину
Первые кадры с учений опубликованы в соцсетях.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Трубин и Бондарь не собираются продлевать контракты с Шахтером, - СМИ
- У Данченко из Зари случился инфаркт на тренировке, у него трижды останавливалось сердце
- Художник после инженера. Как Де Дзерби изменяет Брайтон, построенный Поттером
- В России растет волна недовольства после неудач армии при штурме Угледара, - ISW
- Красотка дня. Очаровательная девушка товарища Забарного по линии обороны Борнмута. ФОТО
- Красотка дня. Жена обидчика сборной Украины и нового товарища по команде Забарного. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн