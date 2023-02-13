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Украинские танкисты начали проходить обучение на танках Leopard-2 в Польше. ВИДЕО

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Украинские танкисты начали проходить обучение на танках Leopard-2 в Польше. ВИДЕО

фото из свободных источников

Новина українською

Украинские танкисты начали проходить обучение на танках Leopard-2 в Польше.

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Первые кадры с учений опубликованы в соцсетях.

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