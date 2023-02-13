Залужный: Победой Украины будет создание таких условий, чтобы Россия больше никогда не напала
А не только освобождение территорий
Головнокомандувач ЗСУ
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный считает, что победа Украины должна означать не только освобождение территорий, но и такое усиление украинской армии, чтобы Россия больше никогда не напала на Украину.
Об этом Залужный
Такую позицию Залужный выразил, пообщавшись по телефону с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.
Их разговор состоялся накануне заседания контактной группы по вопросам обороны в формате "Рамштайн".
Залужный и Каволи обсудили вопросы поставки международной военной помощи Украине и подготовки украинских подразделений на территории стран-партнеров.
Главнокомандующий ВСУ поделился с американским коллегой оценками оперативной обстановки на фронте российско-украинской войны и планами относительно дальнейших действий.
"Благодарен генералу Каволи за глубокое понимание ситуации и значительные усилия по приближению нашей победы, видением которой я поделился сегодня с моим собеседником.
Победа Украины будет означать не только освобождение ее территорий, но и создание таких условий и таких Вооруженных Сил, которые не дадут россиянам возможности когда-либо в будущем напасть на наше государство", - написал, в частности, Залужный.
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