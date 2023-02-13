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Залужный: Победой Украины будет создание таких условий, чтобы Россия больше никогда не напала

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А не только освобождение территорий

Залужный: Победой Украины будет создание таких условий, чтобы Россия больше никогда не напала

Головнокомандувач ЗСУ

Новина українською

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный считает, что победа Украины должна означать не только освобождение территорий, но и такое усиление украинской армии, чтобы Россия больше никогда не напала на Украину.

Об этом Залужный написал в Facebook.

Такую позицию Залужный выразил, пообщавшись по телефону с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи.

Их разговор состоялся накануне заседания контактной группы по вопросам обороны в формате "Рамштайн".

Залужный и Каволи обсудили вопросы поставки международной военной помощи Украине и подготовки украинских подразделений на территории стран-партнеров.

Главнокомандующий ВСУ поделился с американским коллегой оценками оперативной обстановки на фронте российско-украинской войны и планами относительно дальнейших действий.

"Благодарен генералу Каволи за глубокое понимание ситуации и значительные усилия по приближению нашей победы, видением которой я поделился сегодня с моим собеседником.

Победа Украины будет означать не только освобождение ее территорий, но и создание таких условий и таких Вооруженных Сил, которые не дадут россиянам возможности когда-либо в будущем напасть на наше государство", - написал, в частности, Залужный.

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В статье: война с россией Валерий Залужный
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