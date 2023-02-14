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ВСУ сбили 2 российских самолета за понедельник

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Украинская авиация нанесла 15 ударов

ВСУ сбили 2 российских самолета за понедельник

t.me/ua_dshv

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке вторника, 14 февраля, сообщает, что за предыдущие сутки украинские воины сбили два вражеских самолета - Су-24М и Су-25. С учетом потерь россиян, опубликованных Генштабом 13 февраля, общее количество сбитых российских самолетов с момента полномасштабного вторжения в настоящее время составляет 298 единиц.

Также украинская авиация в течение понедельника нанесла 15 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии, в то же время, поразили пункт управления, 7 районов сосредоточения живой силы, 2 станции РЭБ, а также склад боеприпасов российских оккупантов.

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В статье: война с россией
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