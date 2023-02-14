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Россияне активизировались в Луганской области, ВСУ отразили атаки около 5 населенных пунктов

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В общей сложности враг пытался идти в наступление около 12 населенных пунктов

Россияне активизировались в Луганской области, ВСУ отразили атаки около 5 населенных пунктов

Генштаб

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ публикует утреннюю сводку вторника, 14 февраля о ситуации на фронте. Сообщается, что армия РФ продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Несет значительные потери. Вооруженные Силы Украины принимают дополнительные меры для усиления обороны.

За минувшие сутки украинские воины отразили атаки оккупантов в районах 12 населенных пунктов. В частности, отметим активизацию врага в Луганской области, там пытался наступать возле Невского, Кременной, Кузьминого, Шипиловки и Билогоровки.

Также атаки россиян были отражены возле Гряниковки Харьковской области, Федоровки, Парасковиивки, Бахмута, Водяного, Марьинки и Победы в Донецкой области.

В течение понедельника противник нанес 2 ракетных и 32 авиационных удара. Совершил 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Генштаб предупреждает, что угроза нанесения ракетных ударов Россией остается высокой по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На полигонах Беларуси продолжаются мероприятия боевой подготовки российских войск. Но россияне продолжают обстреливать населенные пункты у государственной границы в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. По всей линии столкновения враг применяет артиллерию, минометы, танки и РСЗО.

Также ранее сообщалось, что ЗСУ в понедельник сбили 2 российских самолета.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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