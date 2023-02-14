Два сбитых самолета Су и почти 800 хороших россиян. Генштаб – о потерях оккупантов за 13 февраля
Три танка
НГУ Рубіж
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 139080 (+740) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3286 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6500 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 2299 (+9) ед,
- РСЗО – 466 (+1) ед,
- средства ПВО ‒ 234 (+0) ед,
- самолетов – 298 (+2) ед,
- вертолетов – 286 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2011 (+4),
- крылатые ракеты 857 (+0),
- корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5155 (+5) ед,
- специальная техника – 218 (+1).
Данные уточняются.
Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также наши защитники сбили два вражеских самолета: Су-24М и Су-25.
Подразделения ракетных войск и артиллерии, в то же время, поразили пункт управления, 7 районов сосредоточения живой силы, 2 станции РЭС, а также склад боеприпасов российских оккупантов.
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