Два сбитых самолета Су и почти 800 хороших россиян. Генштаб – о потерях оккупантов за 13 февраля

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.02.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 139080 (+740) человек ликвидировано,

танков ‒ 3286 (+3) ед,

боевых бронированных машин ‒ 6500 (+8) ед,

артиллерийских систем – 2299 (+9) ед,

РСЗО – 466 (+1) ед,

средства ПВО ‒ 234 (+0) ед,

самолетов – 298 (+2) ед,

вертолетов – 286 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2011 (+4),

крылатые ракеты 857 (+0),

корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 5155 (+5) ед,

специальная техника – 218 (+1).

Данные уточняются.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также наши защитники сбили два вражеских самолета: Су-24М и Су-25.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии, в то же время, поразили пункт управления, 7 районов сосредоточения живой силы, 2 станции РЭС, а также склад боеприпасов российских оккупантов.