На фоне пожара НДИ точных приборов в москве. В столице РФ идет агитработа по мобилизации ученых

В москве началась агитационная работа по мобилизации по отношению к ученым. В частности, с персоналом научно-исследовательского института "Полюс", ведущим научным центром россии в области лазерных технологий, проведена разъяснительная работа о социальных гарантиях и льготах мобилизованных лиц.

В то же время в москве произошел сильный пожар рядом с НДИ точных приборов, где занимаются разработкой и изготовлением каналов радиоуправления для "изделий" морского и авиационного ракетного вооружения.

Из-за отсутствия металлических жетонов с личным номером, по которому можно идентифицировать тело погибшего военнослужащего, действующий в Луганской области личный состав подразделений 20-й армии руководство обязало носить в нагрудном кармане гильзу с клочком бумаги в ней. На этом клочке каждый российский оккупант должен указать информацию о себе, личном номере и т.д.

Чтоб мотивировать личный состав к наступлению, в подразделениях противника распространяется агитация о дневных денежных надбавках за роль в штурмовых действиях. К тому же анонсирована доплата каждому захватчику за километр продвижения по украинской земле, как сообщает Генштаб.