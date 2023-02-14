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На фоне пожара НДИ точных приборов в москве. В столице РФ идет агитработа по мобилизации ученых

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И еще несколько интересных фактов от Генштаба

На фоне пожара НДИ точных приборов в москве. В столице РФ идет агитработа по мобилизации ученых

Скриншот из видео

Новина українською

В москве началась агитационная работа по мобилизации по отношению к ученым. В частности, с персоналом научно-исследовательского института "Полюс", ведущим научным центром россии в области лазерных технологий, проведена разъяснительная работа о социальных гарантиях и льготах мобилизованных лиц.

В то же время в москве произошел сильный пожар рядом с НДИ точных приборов, где занимаются разработкой и изготовлением каналов радиоуправления для "изделий" морского и авиационного ракетного вооружения.

Из-за отсутствия металлических жетонов с личным номером, по которому можно идентифицировать тело погибшего военнослужащего, действующий в Луганской области личный состав подразделений 20-й армии руководство обязало носить в нагрудном кармане гильзу с клочком бумаги в ней. На этом клочке каждый российский оккупант должен указать информацию о себе, личном номере и т.д.

Чтоб мотивировать личный состав к наступлению, в подразделениях противника распространяется агитация о дневных денежных надбавках за роль в штурмовых действиях. К тому же анонсирована доплата каждому захватчику за километр продвижения по украинской земле, как сообщает Генштаб.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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Источник:
Генштаб

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