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Speziaлист. Сегодня День рождения у Виктора Коваленко

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Хавбек пару лет выступает в Италии

Speziaлист. Сегодня День рождения у Виктора Коваленко

Getty Images / Global Images Ukraine

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Виктор Викторович Коваленко родился 14 февраля 1996-го в Херсоне. Сегодня украинскому полузащитнику "Аталанты", выступающему на правах аренды за "Специю", исполняется 27 лет. Также Виктор защищает цвета национальной сборной своей страны.

Коваленко – воспитанник донецкого "Шахтера". 27 октября 2014 года дебютировал в первой команде "горняков" в матче Кубка Украины против "Полтавы". Вместе с грандом УПЛ выиграл 4 комплекта золотых медалей чемпионата, столько же Кубков страны и 2 Суперкубка.

1 февраля 2021-го перешел в "Аталанту", а 21 марта того же года дебютировал за новый клуб в рамках Серии А в выездном матче против "Вероны" (2:0), заменив украинца Руслана Малиновского.

8 августа 2021 года перешел на правах аренды в "Специю". 2 августа 2022 года подписал новое арендное соглашение с клубом до конца сезона-2022/23. "Орлята" обязуются выкупить контракт Коваленко, если они сохранят прописку в Серии А. В текущей кампании Виктор сыграл за "Специю" 11 матчей, из них 6 – с первых минут. Команда идет на спасительной 17-й строчке, опережая "Верону" на 2 очка.

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В статье: Виктор Коваленко
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