В Польше рассказали о передаче дополнительных танков для ВСУ и призвали к поставкам одну из стран ЕС
Спасибо партнерам
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Польша планирует отправить Украине 60 модернизированных Т-72 и PT-91 Twardy, в дополнение к уже анонсированным 14 танкам Leopard. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции с главой правительства Швеции Ульфом Кристерссоном.
"Польша уже поставила 250 постсоветских танков. Также мы планируем поставить очередные дополнительные модернизированные 60 танков и еще 14 Leopard".
Кроме того, премьер выразил надежду, что Швеция присоединится к странам, которые передадут Украине танки Leopard.
"Конечно, когда дело доходит до танков, я верю, что коалиция пожертвований танков Leopard будет расти. Я надеюсь, что Швеция, у которой более 100 Leopard, также сможет подарить часть из них Украине".
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