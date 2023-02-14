В Польше рассказали о передаче дополнительных танков для ВСУ и призвали к поставкам одну из стран ЕС

Польша планирует отправить Украине 60 модернизированных Т-72 и PT-91 Twardy, в дополнение к уже анонсированным 14 танкам Leopard. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции с главой правительства Швеции Ульфом Кристерссоном.

"Польша уже поставила 250 постсоветских танков. Также мы планируем поставить очередные дополнительные модернизированные 60 танков и еще 14 Leopard".

Кроме того, премьер выразил надежду, что Швеция присоединится к странам, которые передадут Украине танки Leopard.