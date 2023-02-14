WP: США готовят для Украины рекордный пакет помощи. Переломный момент в войне будет весной

К годовщине российского вторжения США готовят для Украины рекордный пакет помощи на сумму около $10 млрд. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило авторитетное издание The Washington Post.

Очередной пакет стоимостью около $10 млрд будет включать и военную помощь, и прямую бюджетную поддержку, он будет приурочен к годовщине полномасштабного российского вторжения. Приблизительно в это же время США также объявят о новых санкциях против российской федерации.

По информации издания, в последние месяцы война на востоке Украины идет медленно, и ни одна из сторон не берет верх. Представители администрации Байдена считают, что критический момент наступит этой весной, когда РФ начнет наступление, а Украина начнет контрнаступление, пытаясь вернуть утраченные территории. На этом информационном фоне президент Байден на следующей неделе поедет в Польшу.

Несмотря на обещания поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", официальные лица Байдена говорят, что недавние пакеты помощи от Конгресса и союзников Америки являются лучшим шансом Киева решительно изменить ход войны. Многие консерваторы в Палате представителей под руководством республиканцев пообещали отказаться от поддержки, и долгосрочный аппетит Европы по финансированию военных усилий остается неясным.

Отмечается, что в течение многих месяцев Украина тратила значительные ресурсы и войска, защищая Бахмут, однако американские военные аналитики убеждены, что одновременно защищать Бахмут и начинать весеннее контрнаступление, чтобы вернуть временно оккупированные территории, нереально. США называют деоккупацию земель более важной. Если Украина будет продолжать воевать везде, куда Россия посылает войска, это будет работать на пользу Москвы, отмечается в источнике.

Поэтому американцы призывают Украину определить приоритеты в выборе времени и проведении весеннего контрнаступления, особенно на фоне того, что США и Европа учат украинских бойцов пользоваться появляющимся на поле боя вооружением.