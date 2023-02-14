F-16 для ВСУ: в Нидерландах подтвердили запрос, также известна позиция США, Германии и НАТО

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен подтвердила, что получила запрос от Украины на истребители F-16. Она заявила, что вопрос будет обсуждаться за закрытыми дверями.

"Мы очень серьезно относимся к запросу Украины на самолеты F-16. Возможная доставка будет обсуждаться "за закрытыми дверями" с партнерами по НАТО".

Niederländische Verteidigungsministerin @KajsaOllongren: Man nehme die Anfrage der #Ukraine nach F-16 Jets „sehr ernst“. Man werde eine mögliche Lieferung mit NATO-Partnern „hinter verschlossenen Türen diskutieren“. pic.twitter.com/Q4i1oUv46q — Florian Neuhann (@fneuhann) February 14, 2023

В Белом доме допускают отправку Украине истребителей, сообщили источники Financial Times. По информации издания, вопрос предоставления самолетов будет обсуждаться сегодня на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Вашингтон может дать зеленый свет на передачу F-16 другими странами или самостоятельно предоставить Украине истребители.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что немецкое правительство пока не рассматривает поставки Украине истребителей. Об этом пишет Welt.

"Это не дебаты, которые мы ведем".

В то же время, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не исключает поставки Украине истребителей. По его словам, если бы НАТО ввела запрещенную для полетов зону над Украиной, то это было бы прямой вовлеченностью Альянса в войну. Но совсем другое дело – предоставление Украине "разного военного потенциала".

"Снабжение самолетами не сделает нас стороной конфликта. Мы должны предоставить все то, что уже было обещано Украине: БМП, танки, Леопарды, Bradley, Marder. Мы видим, что союзники по НАТО интенсифицируют помощь: обучение, боеприпасы, другие компоненты для других систем, которые уже были предоставлены. Самолеты – это не самый неотложный вопрос, однако дискуссия продолжается. Ведутся консультации по типам систем для передачи Украине. Мы уже перешли к другому типу поддержки, они эволюционировали и это продолжится".

????????"Ugavi wa ndege za kijeshi kwa Ukraine sio suala la dharura, lakini mjadala kama huo unaendelea" - Jens Stoltenberg pic.twitter.com/LtKbCLEnr6 — Ciao Da Vinci???? (@siadevinci) February 14, 2023