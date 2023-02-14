Ушел из жизни легендарный тренер и игрок Металлиста

Легендарный в прошлом игрок и тренер харьковского "Металлиста" Виктор Аристов умер в возрасте 84 лет, о чем сообщил "Металлист 1925".

За свою карьеру он провел в футболке харьковчан 270 официальных поединков. Кроме "Металлиста" он также поиграл за симферопольскую "Таврию", одесский "СКА" и винницкий "Локомотив" (ныне "Нива" В).

В период 1984-1992 он работал в тренерском штабе харьковского клуба, а в 1993 был назначен главным тренером желто-синих. После чего снова недолгий период работал помощником.

Далее он тренировал николаевский "Эвис" (ныне "Николаев"), "СБТС" Сумы, "Полиграфтехнику" (ныне "Александрия", ассистентом) и луганскую "Зарю".