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Ушел из жизни легендарный тренер и игрок Металлиста

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В возрасте 84 лет

Ушел из жизни легендарный тренер и игрок Металлиста

Фото: metalist1925.com

Новина українською

Легендарный в прошлом игрок и тренер харьковского "Металлиста" Виктор Аристов умер в возрасте 84 лет, о чем сообщил "Металлист 1925".

За свою карьеру он провел в футболке харьковчан 270 официальных поединков. Кроме "Металлиста" он также поиграл за симферопольскую "Таврию", одесский "СКА" и винницкий "Локомотив" (ныне "Нива" В).

В период 1984-1992 он работал в тренерском штабе харьковского клуба, а в 1993 был назначен главным тренером желто-синих. После чего снова недолгий период работал помощником.

Далее он тренировал николаевский "Эвис" (ныне "Николаев"), "СБТС" Сумы, "Полиграфтехнику" (ныне "Александрия", ассистентом) и луганскую "Зарю".

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В статье: Металлист (Харьков)
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Источник:
metalist1925.com

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