В Politico рассказали, почему США затягивают передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS

Администрация президента США Джо Байдена объясняет украинской стороне нежелание передавать ракеты большей дальности ATACMS тем, что в таком случае они могут остаться слишком мало в запасах американской армии. Об этом сообщает Politico со ссылкой на четырех собеседников. Предоставление этих боеприпасов Украине, как отмечает источник, истощит запасы и повредит боеготовности США в будущем.

"Перед каждым пакетом помощи для Украины мы оцениваем, что у нас на складах и насколько этого достаточно для собственной готовности… Есть другие способы предоставить Украине средства для того, чтобы поражать цели", – сказал один из анонимных собеседников, занимающий высокий пост в Пентагоне.

Производитель ATACMS Lockheed Martin за последние два десятилетия изготовил около 4 тысяч таких ракет в разных конфигурациях. Некоторые из них были проданы союзникам. Около 600 единиц использовали США во время войны в Персидском заливе и против Ирака.