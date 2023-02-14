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Помощь в контрнаступлении, состав танкового консорциума и передача ПВО. Что огласили на Рамштайне

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Помощь в контрнаступлении, состав танкового консорциума и передача ПВО. Что огласили на Рамштайне

Getty Images / Global Images Ukraine

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В Брюсселе проходит девятая встреча партнеров Украины в формате "Рамштайн", где международные партнеры обсуждают предоставление военной поддержки для Сил обороны. На данный момент известно, что:

  • США, Германия и Нидерланды сотрудничают по предоставлению Украине систем ПВО Patriot. Франция и Италия – относительно систем противовоздушной обороны SAMP/T;
  • Консорциум стран, включая Германию, Польшу, Канаду, Португалию, Испанию, Норвегию, Данию и Нидерланды, работает вместе, чтобы передать Украине боевые танки Leopard;
  • США, Чехия и Нидерланды совместно предоставляют более 90 танков Т-72 (не считая переданных Польшей Т-72). Великобритания предоставила боевые танки Challenger и сотрудничала с несколькими странами, чтобы получить больше боеприпасов для защитников Украины;
  • Также несколько стран поставят необходимые боеприпасы;
  • Министр обороны США Ллойд Остин пообещал, что союзники сделают все возможное, чтобы весной помочь контрнаступлению ВСУ.
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В статье: война с россией Ллойд Остин Рамштайн
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