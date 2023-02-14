Германия возобновит производство боеприпасов Gepard для ВСУ, также известны сроки передачи еще 4 ПВО

ФРГ подписала контракты с компанией Rheinmetall о возобновлении производства боеприпасов для зенитных орудий Gepard, переданных Украине, сообщил министр обороны Борис Писториус перед встречей Рамштайн. Напомним, зенитная самоходная установка Gepard была снята с вооружения Бундесвера еще в 2010 году.

Также стало известно, что Германия поставит Украине еще две системы ПВО IRIS-T SLM до конца года, а также две в начале 2024-го, как заявила посол Германии Анка Фельдгузен в комментарии для Радио НВ.

Интересно, что Германия передала Украине уже 334 тонны оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры. Украина получила генераторы, арматуру для воздушных линий, распределительное и осветительное оборудование, электрические инструменты. Только за последнюю неделю немцы передали Украине 4 груза весом более 59 тонн.