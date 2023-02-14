Норвегия передаст Украине 8 танков Leopard-2 и до 4 танков специального назначения

Норвегия решила передать Украине восемь танков Leopard-2 и до четырех танков специального назначения.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Поскольку сейчас как никогда важно поддержать борьбу Украины за свободу, мы решили передать Украине 8 танков и до 4 танков специального назначения. Несколько других стран-союзников также решили передать танки", - заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре.

"Решение о предоставлении танков и танков специального назначения было принято после тесного диалога как с начальником Генерального штаба, так и с другими европейскими странами. Война в Украине приближается к критической фазе, и они зависят от своевременной и существенной поддержки. Мы также внесем свой вклад в обучение и подготовку украинских танкистов в Польше вместе с другими странами-союзниками. Эта помощь является важным и крайне необходимым вкладом", - заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам.

26 января Норвегия объявила о своей готовности присоединиться к международной передаче танков Украине.

Какие именно танки специального назначения в категории бронированных инженерных и мостовых будут рассматриваться из того, что больше всего нужно Украине.

"Танковый пакет" также будет включать передачу боеприпасов и запасных частей. Кроме того, Норвегия также сделает вклад в размере 250 млн норвежских крон в Фонд ЕС-Украина, Европейский фонд мира. Средства будут направлены на боеприпасы и запасные части для Leopard 2. Это усилит эффект от норвежского пожертвования, говорит Грам.

"Норвежская военная поддержка Украины состоит из пожертвований из наших собственных запасов, взносов в международные совместные усилия, пожертвований оборудования непосредственно от промышленности и обучения украинских военных. На данном этапе мы считаем абсолютно необходимым оказывать помощь из наших собственных запасов. Для норвежской и европейской безопасности жизненно важно, чтобы российская агрессия против Украины не имела успеха", - заявил министр обороны.