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Украинские воины уничтожили новейший российский комплекс РЭБ Палантин - ВИДЕО

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Отличились бойцы 128-й горно-штурмовой бригады

Украинские воины уничтожили новейший российский комплекс РЭБ Палантин - ВИДЕО

фото из соцсетей

Новина українською

Бойцы 128-й горно-штурмовой бригады уничтожили российский новейший комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин".

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Видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях.

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В статье: война с россией
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