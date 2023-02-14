Украинские воины уничтожили новейший российский комплекс РЭБ Палантин - ВИДЕО
Отличились бойцы 128-й горно-штурмовой бригады
фото из соцсетей
Бойцы 128-й горно-штурмовой бригады уничтожили российский новейший комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин".
Видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях.
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