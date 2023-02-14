Павелко подал иск против Football Hub. Журналисты сайта считают это давлением на СМИ

Президент УАФ Андрей Павелко подал иск против "FootballHub" в лице "1+1 Интернет" об опровержении недостоверной информации.

С таким заявлением выступил сам сайт "FootballHub", который считает это давлением на СМИ.

"FootballHub в лице ООО "1+1 Интернет" получил судебный иск "Об опровержении недостоверной информации" от президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко. Глава УАФ высказал претензии к материалу "Коррупционный чемпион. Все о хищении футбольных денег в УАФ Андрея Павелко", где перечислены все уголовные дела, расследуемые Нацполицией, ДБР и НАБУ по фактам противоправной деятельности команды Андрея Павелко в УАФ.

В статье указаны номера каждого из дел, когда и кем дело было возбуждено, сущность дела и другая официальная информация. Редакция Football Hub предполагает, что такой максимально полный и четкий перечень всех дел мог действительно вызвать недовольство у Андрея Павелко, поскольку исчерпывающе и детально демонстрирует уровень коррупции в рядах УАФ.

Мы расцениваем такой шаг со стороны руководителя УАФ как прямое и непосредственное давление на свободу слова, на СМИ и на конкретных журналистов (ранее схожий иск получил Константин Андриюк), разоблачающих коррупционную деятельность УАФ и ее представителей. А самое главное, что таким образом Андрей Павелко и его команда пытаются отбеливать себя и формировать свой образ честных, справедливых и благородных функционеров, на которых клевещут.

Похоже, по мнению президента УАФ, уголовные дела, в которых фигурирует он и его подопечные, а также меры, избранные судом – это все деятельность СМИ. В ответ заявляем, что никакие судебные тяжбы не остановят редакцию Footballub в миссии предоставлять честную и правдивую информацию и освещать положение вещей в украинском футболе, даже если это не нравится футбольному руководству страны", — говорится в заявлении FootballHub.