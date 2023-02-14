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FT: Для поддержки нового наступления Россия стягивает к границам с Украиной самолеты

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Российские сухопутные силы достаточно истощены

FT: Для поддержки нового наступления Россия стягивает к границам с Украиной самолеты

фото из свободных источников

Новина українською

Россия стягивает к границам Украины боевую авиацию, которая должна поддержать попытку нового наступления. Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на представителей западной разведки.

Они считают, что российские сухопутные силы истощены, поэтому Россия может сделать ставку на авиацию. "Около 80% российской военной авиации сейчас могут быть задействованы в боевых действиях. Мы ожидаем, что они готовятся начать воздушную кампанию и поэтому пытаются вывести из строя противовоздушную оборону Украины своими атаками", — сказал высокопоставленный дипломат НАТО.

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Во время встречи в формате "Рамштайн" во вторник министр обороны США Ллойд Остин отметил угрозу военно-воздушных сил России.

"Он четко сказал, что у нас есть короткий срок, чтобы помочь украинцам подготовиться к наступлению, и что у них достаточно специфические потребности. Российские сухопутные силы достаточно истощены, поэтому это лучший показатель того, что они превратят это в воздушное сражение. Если украинцы хотят выжить, у них должно быть как можно больше средств противовоздушной обороны и боеприпасов", — сказал высокопоставленный чиновник администрации США.

Кроме того, как пишет издание, в Вашингтоне признают, что Киев получит боевую авиацию "по мере затягивания войны" или, по крайней мере, США дадут зеленый свет на передачу F-16 из других стран. Вопрос авиации во вторник обсуждался в формате "Рамштайн", однако союзники Украины не считают его насущным, предпочитая вопросы боеприпасов и систем ПВО.

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В статье: война с россией
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