Зеленский: Не все о Рамштайн можно сообщать публично

Во вторник, 14 февраля, состоялась девятая встреча группы военной поддержки Украины "Рамштайн". Партнеры подтвердили, что Украина получит еще больше ПВО, танков, артиллерии и снарядов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении.

"Есть очередные сильные решения для защиты нашего государства, для укрепления наших воинов. Подтверждено партнерами больше ПВО, больше танков, больше артиллерии и снарядов, больше обучения наших военных. И, как сегодня звучало, - Ukraine must be successful. И здесь мы согласны: успех должен быть", - заявил он.

Президент подчеркнул, что значительная часть договоренности осталась за "закрытыми дверями".

"Не все о "Рамштайн" можно сообщать публично. Значительную часть договоренностей и дискуссий стоит оставить за закрытыми дверями. Но могу сказать уверенно: базовые тенденции остаются неизменными", - добавил он.