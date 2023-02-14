Зеленский: Не все о Рамштайн можно сообщать публично
Но точно будет больше ПВО, танков, артиллерии и снарядов
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Во вторник, 14 февраля, состоялась девятая встреча группы военной поддержки Украины "Рамштайн". Партнеры подтвердили, что Украина получит еще больше ПВО, танков, артиллерии и снарядов.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении.
"Есть очередные сильные решения для защиты нашего государства, для укрепления наших воинов. Подтверждено партнерами больше ПВО, больше танков, больше артиллерии и снарядов, больше обучения наших военных. И, как сегодня звучало, - Ukraine must be successful. И здесь мы согласны: успех должен быть", - заявил он.
Президент подчеркнул, что значительная часть договоренности осталась за "закрытыми дверями".
"Не все о "Рамштайн" можно сообщать публично. Значительную часть договоренностей и дискуссий стоит оставить за закрытыми дверями. Но могу сказать уверенно: базовые тенденции остаются неизменными", - добавил он.
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