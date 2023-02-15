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ВСУ за вторник отразили атаки россиян в районах 20 населенных пунктов

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Украинская авиация работала активнее российской

ВСУ за вторник отразили атаки россиян в районах 20 населенных пунктов

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке среды, 15 февраля, сообщает, что за прошедшие сутки Россия нанесла 2 ракетных удара по гражданской инфраструктуре в Донецкой области и 3 авиационных удара. Кроме того, зафиксировано 68 вражеских обстрелов из реактивным системам залпового огня, в частности, по гражданским объектам Херсонской и Николаевской областей. Генштаб предупреждает, что высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Сообщается, что россияне, пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах более 20 населенных пунктов. Среди них – Гряниковка Харьковской области; Невское, Кременная, Билогоровка Луганской области; Федоровка, Бахмут, Ивановское, Водяное, Первомайское, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар и Пречистовка Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Противник не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы позиций наших войск, а также населенных пунктов вблизи границы в Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

На Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях противник обстрелял из танков, минометов и артиллерии более 130 населенных пунктов.

В свою очередь, авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Украинские ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы противника, 6 складов боеприпасов и 2 станции радиоэлетронной борьбы врага.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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