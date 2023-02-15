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В Крыму возле крематория постоянная очередь из военных автомобилей - Генштаб

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Крематорий работает круглосуточно

В Крыму возле крематория постоянная очередь из военных автомобилей - Генштаб

фото - Getty Images

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке среды, 15 февраля, в который раз напоминает, что армия РФ несет большие потери в войне с Украиной.

В подтверждение этому сообщается, что в районе населенного пункта Красная Зорька Симферопольского района временно оккупированной территории Автономной Республики Крым для сокрытия количества погибших россияне применяют сжигание.

У местного крематория наблюдается постоянная очередь военных автомобилей в количестве до 10 единиц. Этими грузовиками оккупанты привозят погибших российских военнослужащих и наемников. Кремация осуществляется круглосуточно.

Указывается, что услуги по кремации гражданским не предоставляются.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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