В Крыму возле крематория постоянная очередь из военных автомобилей - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке среды, 15 февраля, в который раз напоминает, что армия РФ несет большие потери в войне с Украиной.

В подтверждение этому сообщается, что в районе населенного пункта Красная Зорька Симферопольского района временно оккупированной территории Автономной Республики Крым для сокрытия количества погибших россияне применяют сжигание.

У местного крематория наблюдается постоянная очередь военных автомобилей в количестве до 10 единиц. Этими грузовиками оккупанты привозят погибших российских военнослужащих и наемников. Кремация осуществляется круглосуточно.

Указывается, что услуги по кремации гражданским не предоставляются.