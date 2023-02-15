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Приближаемся к 140 000 ликвидированных россиян. Генштаб опубликовал потери оккупантов за 14.02

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Приближаемся к 140 000 ликвидированных россиян. Генштаб опубликовал потери оккупантов за 14.02

Генштаб

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Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.02.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 139770 (+690) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3290 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6507 (+7) ед,
  • артиллерийских систем – 2303 (+4) ед,
  • РСЗО – 466 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 236 (+2) ед,
  • самолетов – 298 (+0) ед,
  • вертолетов – 286 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2011 (+0),
  • крылатые ракеты 857 (+0),
  • корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5161 (+6) ед,
  • специальная техника – 219 (+1).

Данные уточняются.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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