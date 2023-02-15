Приближаемся к 140 000 ликвидированных россиян. Генштаб опубликовал потери оккупантов за 14.02
Они уже никогда никому не повредят
Генштаб
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 139770 (+690) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3290 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6507 (+7) ед,
- артиллерийских систем – 2303 (+4) ед,
- РСЗО – 466 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 236 (+2) ед,
- самолетов – 298 (+0) ед,
- вертолетов – 286 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2011 (+0),
- крылатые ракеты 857 (+0),
- корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5161 (+6) ед,
- специальная техника – 219 (+1).
Данные уточняются.
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