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США заключили контракты на полмиллиарда долларов на производство боеприпасов для Украины

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США заключили контракты на полмиллиарда долларов на производство боеприпасов для Украины

Фото - Reuters

Новина українською

Армия США объявила, что выделила двум компаниям заказы на производство 155-мм артиллерийских боеприпасов на сумму 522 миллиона долларов. Об этом сообщает издание Insidedefense со ссылкой на пресс-релиз, распространенный Армией США.

Заказы были официально приняты 30 января, они были переданы Northrop Grumman Systems Corp и Global Military Products Inc на фоне опасений, что Украина быстро истощает запасы артиллерийских снарядов от США и других союзников. Снабжение новыми боеприпасами планируется начать в марте этого года. Контракт финансируется в рамках Инициативы Пентагона по содействию безопасности Украины.

Также появилась информация о том, что США рассматривают возможность отправки Украине тысяч единиц захваченного оружия и более миллиона патронов, когда-то предназначенных для боевиков в Йемене, сообщает The Wall Street Journal. Американцы могут передать ВСУ более 5000 автоматов, 1.6 млн патронов к стрелковому оружию, небольшое количество противотанковых ракет и более 7000 неконтактных взрывников, изъятых в последние месяцы у побережья Йемена у контрабандистов, подозреваемых в работе на Иран.

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В статье: война с россией
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Источник:
insidedefense.com

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