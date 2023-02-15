Сгорел на работе. ВИДЕО, как 72-я бригада имени Черных Запорожцев уничтожила ТОС Солнцепек
Еще одна единичка в графе потери противника в РСЗО
Решкти Солнцепьока бія Ізюму, ілюстраційне фото - Getty Images
В сети появилось яркое видео уничтожение тяжелой огнеметной системы (ТОС) "Солнцепок". Указывается, что удар нанесли воины 72-й отдельной мобильной бригады имени Черных Запорожцев в кооперации с другими подразделениями ВСУ. Как определили исследователи, уничтожение произошло в Волновахском районе Донецкой области.
Заметим, что ТОС "Солнцепек" регулярно используется армией РФ для обстрелов украинских населенных пунктов. ТОС ведет огонь зажигательными или термобарическими снарядами калибра 220 мм.
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