Россияне сообщили о смерти своего подполковника в результате авиаудара ВСУ в Белгородской области

В российских социальных сетях появилась информация о том, что 8 февраля был вручен орден мужества родным убитого еще в октябре подполковника армии РФ Юрия Жука.

Церемония состоялась в Ярославском высшем военном училище противовоздушной обороны, выпускником которого и был Юрий Жук.

При этом вскрываются некоторые детали смерти подполковника. Он погиб, поскольку «хитрый и коварный враг применяет разные средства для прорыва российской системы ПВО».

Датой смерти Жука указано 13 октября 2022 года. Именно в этот день российские СМИ сообщали, что авиация ВСУ нанесла удар по Белгородской области ракетами HARM (американская высокоскоростная противорадиолокационная ракета с дальностью более 100 км и до 300 км в зависимости от модификаций и условий применения).

Тогда россияне заявляли, что их ПВО отразило атаку. Теперь понятно, каким образом. Добавим, что на позиции вряд ли был только один подполковник Юрий Жук, так что удар украинской авиации оказался весьма успешным.