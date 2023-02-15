Разведка Великобритании сообщила о проблемах РФ с военно-промышленным производством

Британская разведка утверждает, что производство оружия и оборудования в РФ не отвечает потребностям военно-политического руководства в ресурсах для войны в Украине. Об этом идет речь в разведывательном обзоре Министерства обороны Британии.

В ведомстве проанализировали заявления высшего руководства РФ на этот счет. Так, 9 февраля 2023 г. заместитель председателя Совета безопасности РФ медведев призвал увеличить производство танков в РФ во время посещения Омского завода транспортного машиностроения. До этого путин призвал оборонную промышленность лучше поддерживать "специальную военную операцию".

На телевизионной встрече 12 января 2023 года путин обвинил вице-премьер-министра мантурова, ответственного за оборонную промышленность, в "валянии дурака".

"Высшее российское руководство, вероятно, осознает, что военно-промышленное производство государства становится критически слабым местом, усиливающимся стратегическими и оперативными просчетами, связанными с вторжением в Украину. Производство почти наверняка не отвечает потребностям Министерства обороны россии в ресурсах для проведения кампании в Украине и возобновления своих долгосрочных оборонных нужд".