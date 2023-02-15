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Министр обороны Швеции: Мы рассматриваем запрос Украины об истребителях Gripen

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Министр обороны Швеции: Мы рассматриваем запрос Украины об истребителях Gripen

Getty Images / Global Images Ukraine

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Швеция получила запрос украинской стороны о предоставлении истребителей Gripen собственного производства, но в настоящее время существуют ограничения, связанные с такой помощью. Об этом перед встречей министров обороны НАТО заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон, отвечая на вопросы издания "Европейская правда".

"Да. Нам, конечно, известно о запросе Украины, об этом просил и президент Зеленский. Когда речь идет о Gripen, сейчас мы находимся перед ограничениями в связи с тем, что эти самолеты очень важны и для поддержки нашей территориальной целостности и суверенитета. Это будет серьезным препятствием в плане ресурсов нашей национальной обороны".

"Я вчера имел возможность поговорить с министром обороны Украины Резниковым. Мы также работаем с другими странами для усиления поддержки в плане ПВО. Мы значительно усиливаем нашу поддержку Украины. Мы уже на следующей неделе начнем передавать и обучать украинских военных на более чем 50 боевых машинах CV-9 . Мы предоставляем различные средства ПВО, зимнюю одежду, и решительно настроены усилить поддержку Украины".

Швеция уже предоставила военную помощь на сумму около миллиарда евро.

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В статье: война с россией Рамштайн
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Источник:
eurointegration.com.ua

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