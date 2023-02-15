Министр обороны Британии заявил, что в Украине задействовано 97% всей российской армии

Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что в войне в Украине задействована почти вся российская армия. Об этом он сказал в эфире BBC Radio 4. По словам Уоллеса, Россия не смогла собрать единую силу, чтобы "пробить" оборону Украины.

"Это все были усилия, направленные на продвижение вперед. Это стоило огромной цены российской армии. По нашим оценкам, 97% российской армии, всей российской армии находится в Украине. Помогая Украине победить Россию в Украине, Запад укрепляет безопасность дома".

"Если 97% российской армии сейчас находятся в Украине, с очень высоким уровнем оттока личного состава, потенциально их боеспособность снижена на 40%, а почти две трети танков уничтожены или разбиты, это имеет прямое влияние на безопасность Европы".

"Я думаю, что то, что делает Россия, пытаясь продвигаться вперед, она делает почти на уровне Первой мировой войны, с уровнем истощения и показателями успеха, измеряемыми метрами, а не километрами. Российские лидеры либо оторваны от реальности, либо не берут во внимание человеческие жизни в РФ".