ВИДЕО уничтожения российского Солнцепека Вооруженными Силами Украины под Угледаром
Красиво!
Getty Images / Global Images Ukraine
Недавно ВСУ сожгли недалеко от города Угледар тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек". Кадры уничтожения ТОС на своей странице в Facebook опубликовал украинский волонтер Сергей Притула.
"Что может согреть холодным зимним вечером лучше, чем жаркие поцелуи любимого человека? Конечно же, только теплое и нежное видео, под которое и объятия крепче. Был "Солнцепек" и нет "Солнцепека". Кохайтеся чорноброві, та… (с) P.S. Видео снято с помощью дрона, который появился в бригаде благодаря вашим донатам".
На ролике видно, как по прилету "Солнцепек" начал активно детонировать. Эта детонация стала причиной уничтожения еще одной машины россиян – просто в нее попал один из снарядов или горящих обломков.
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