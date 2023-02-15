  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ВИДЕО уничтожения российского Солнцепека Вооруженными Силами Украины под Угледаром
В тренде

ВИДЕО уничтожения российского Солнцепека Вооруженными Силами Украины под Угледаром

Общие новости
(1 голосов)

Красиво!

ВИДЕО уничтожения российского Солнцепека Вооруженными Силами Украины под Угледаром

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Недавно ВСУ сожгли недалеко от города Угледар тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек". Кадры уничтожения ТОС на своей странице в Facebook опубликовал украинский волонтер Сергей Притула.

"Что может согреть холодным зимним вечером лучше, чем жаркие поцелуи любимого человека? Конечно же, только теплое и нежное видео, под которое и объятия крепче. Был "Солнцепек" и нет "Солнцепека". Кохайтеся чорноброві, та… (с) P.S. Видео снято с помощью дрона, который появился в бригаде благодаря вашим донатам".

На ролике видно, как по прилету "Солнцепек" начал активно детонировать. Эта детонация стала причиной уничтожения еще одной машины россиян – просто в нее попал один из снарядов или горящих обломков.

Читайте такжеМинистр обороны Британии заявил, что в Украине задействовано 97% всей российской армии

По теме
yellow-arrow
В Киевской области работает ПВО, в небе обнаружили воздушные цели
yellow-arrow
Минай играет спарринг с клубом из Казахстана – прямая трансляция товарищеского матча
yellow-arrow
Комаров опубликовал ролик с эксклюзивными кадрами из секретного Центра боевого управления ВСУ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Сергей Притула
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде