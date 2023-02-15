ВИДЕО уничтожения российского Солнцепека Вооруженными Силами Украины под Угледаром

Недавно ВСУ сожгли недалеко от города Угледар тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек". Кадры уничтожения ТОС на своей странице в Facebook опубликовал украинский волонтер Сергей Притула.

"Что может согреть холодным зимним вечером лучше, чем жаркие поцелуи любимого человека? Конечно же, только теплое и нежное видео, под которое и объятия крепче. Был "Солнцепек" и нет "Солнцепека". Кохайтеся чорноброві, та… (с) P.S. Видео снято с помощью дрона, который появился в бригаде благодаря вашим донатам".

На ролике видно, как по прилету "Солнцепек" начал активно детонировать. Эта детонация стала причиной уничтожения еще одной машины россиян – просто в нее попал один из снарядов или горящих обломков.