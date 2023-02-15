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Комаров опубликовал ролик с эксклюзивными кадрами из секретного Центра боевого управления ВСУ

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Где и когда происходила съемка, неизвестно

Комаров опубликовал ролик с эксклюзивными кадрами из секретного Центра боевого управления ВСУ

Дмитро Комаров

Новина українською

Украинский телеведущий Дмитрий Комаров опубликовал в своем Facebook ролик, где показан один из центров боевого управления Сил обороны Украины.

"На видео – маленький фрагмент из будущего фильма. Я сознательно называю это место "Центр принятия решений", потому что именно так наш враг называет такие места. И именно они – главная цель врага. Это Центр боевого управления. Не скажу где и когда происходила съемка. Все было сделано с соблюдением мер безопасности после долгих месяцев ожидания встречи".

"Я мечтал сделать интервью с генералом Сырским еще после успешной Киевской операции весной, но он неуловим – всегда в бою. После работы в Киевской области он занимался первой Харьковской операцией, а затем блестяще спланировал историческое осеннее Харьковское контрнаступление, результаты которого знает весь мир".

"Мне удалось реализовать свою мечту журналиста и сделать интервью с Сырским в его рабочей атмосфере. Как руководят боевыми действиями? Где принимают стратегические решения? Что произошло осенью в Харьковской области – как ВСУ и все другие Силы Обороны Украины заставили "вторую армию мира" посыпаться и убежать? Это мы с вами услышим лично от Александра Сырского. Лично для меня эта встреча оставила очень приятные впечатления – я увидел перед собой не только военного, а прежде всего человека – скромного, вежливого, человечного. Вам будет интересно это увидеть".

"Это не просто интервью – это история. Украины. И мировая. 24 февраля 2023 года на канале 1+1 Украина в моем документальном проекте "Год" вы увидите немало невероятных людей, без которых история Украины разворачивалась бы иначе. Их вклад не просто весомый – именно от их идей, решений и действий напрямую зависит то, как разворачивались и разворачиваются события этой войны".

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В статье: война с россией Александр Сырский
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