Минай играет спарринг с клубом из Казахстана – прямая трансляция товарищеского матча

"Минай" продолжает тренироваться на сборах в Турции. Пока команда Шарана не радует результативностью.

Очередной соперник украинской команды – "Мактаарал" из Казахстана. Клуб создан в 2012 году и выступал во Второй лиге Казахстана. Уже в следующем сезоне вышел в Первую лигу Казахстана. В 2021 году финишировал вторым в Первой лиге и вышел в Премьер-лигу. По итогам дебютного сезона клуб занял восьмое место.

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