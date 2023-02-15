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Минай играет спарринг с клубом из Казахстана – прямая трансляция товарищеского матча

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Минай играет спарринг с клубом из Казахстана – прямая трансляция товарищеского матча

Football Hub

Новина українською

"Минай" продолжает тренироваться на сборах в Турции. Пока команда Шарана не радует результативностью.

Очередной соперник украинской команды – "Мактаарал" из Казахстана. Клуб создан в 2012 году и выступал во Второй лиге Казахстана. Уже в следующем сезоне вышел в Первую лигу Казахстана. В 2021 году финишировал вторым в Первой лиге и вышел в Премьер-лигу. По итогам дебютного сезона клуб занял восьмое место.

Смотрите прямую трансляцию с комментарием Александра Новака на Football Hub:

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В статье: ФК Минай
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