В Киевской области работает ПВО, в небе обнаружили воздушные цели
Сообщает ОВА
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15 февраля в 13:28 была объявлена воздушная тревога в Киевской области. Областная военная администрация попросила жителей следить за дальнейшими сообщениями.
Через 20 минут Киевская ОВА опубликовала информацию о том, что в небе Киевской области обнаружили воздушные цели. Поэтому сработала противовоздушная оборона. Граждан попросили сохранять спокойствие и находиться в укрытиях.
В небе Украины были зафиксированы вражеские шары с "отражателями", которые двигаются по направлению ветра и ведут радиолокационную разведку, как сообщило Командование Воздушных сил. Вероятно, речь идет о металлических угловых отражателях, с помощью которых россияне хотят вычислить наши системы ПВО. Как правило, вдогонку к таким аэростатам движутся разведывательные БПЛА противника.
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